Донецьких двірників довічно ув’язнили

Київ. 10 квітня. УНІАН. Жителі Донецька зі здивуванням помітили, що вулиці міста почали прибирати люди у дивній формі помаранчевого кольору. На спині у цих людей напис – довічне ув’язнення.

Такі роби роздали, з’ясували місцеві журналісти, працівникам місцевого комунального підприємства «Зеленбуд». Керівники останнього коментувати появу незвичного робочого одягу відмовляються.

Швидше за все, з уніформою міським двірникам вирішив допомогти Департамент з питань виконання покарань. Адже саме таку форму носять у зонах засуджені до довічного ув’язнення.

За матеріалами газети "Високий замок".