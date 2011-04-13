Голова сільради вимагав хабар за дозвіл на роботу

Запоріжжя. 13 квітня. УНІАН. У Запорізькій області голову однієї із сільських рад затримали на хабарі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, наприкінці березня до чиновника звернулась жінка-приватний підприємець з питання надання їй дозволу на здійснення певного роду послуг на території сільської ради. Голова сільради «натякнув», що такий дозвіл буде коштувати 500 доларів США.

31 березня в службовому кабінеті жінка-підприємець передала посадовцю зазначену суму. Однак замість дозволу на проведення робіт отримала сфальсифіковане службовцем рішення. Під час передачі грошей у службовому кабінеті голову сільради затримали міліціонери.

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 368 (Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара, поєднаного з вимаганням) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Голові сільради загрожує позбавленням волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.