У Дніпропетровську вилучено наркотиків на 6 млн. грн.

Дніпропетровськ. 13 квітня. УНІАН. Вчора, 12 квітня, правоохоронці Дніпропетровська в 41-річного чоловіка вилучили наркотичних речовин на 6 млн.грн. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськості ГУ МВС України у Дніпропетровській області.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання затриманого оперативники виявили та вилучили розфасований у 41-му мішку «макової соломки» вагою 600 кг, наркотичний засіб «маріхуана» вагою 2 кг, а також дві мисливські рушниці калібру 12 мм без документів.

Відносно наркоділка, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки та хуліганства, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 307 КК України з подальшим обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За повідомленням правоохоронців, із зазначеної кількості вилученої макової соломки можна було б виготовити понад 120 тисяч доз «опію», вартість якого за цінами «чорного ринку» складає близько 6 млн. грн.