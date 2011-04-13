Бухгалтер виправного центру привласнила понад 70 тис. грн.

Миколаїв. 13 квітня. УНІАН. Новобузький районний суд Миколаївської області визнав головного бухгалтера Новобузького виправного центру № 103 винною у привласненні і розтраті зарплати співробітників центру на загальну суму понад 28 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Кримінальна справа була порушена у вересні 2010 року прокурором по нагляду за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

Досудовим слідством встановлено, що через дії зазначеного посадовця з березня до грудня 2009 року 61 працівнику центру була недовиплачено зарплату на понад 28 тис. грн.

Окрім того, з каси установи головбух отримала і привласнила більш як 14 тис. грн, які використовувала на власний розсуд.

Всього головбух незаконно привласнила кошти працівників Новобузького виправного центру, а також кошти самої установи на суму 70 тис. 866 грн.

Звинуваченій призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядних і адміністративно-господарських обов`язків терміном на два роки.

Враховуючи, що гроші вона повернула, її звільнили від відбування призначеного основного покарання з випробувальним терміном у два роки.