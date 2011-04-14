Італійські карабінери врятували від самогубства українку з дитиною

Українська заробітчанка погрожувала самогубством із дитиною на руках на знак протесту проти невиплати заробітної плати її чоловіку.

Як повідомляє місцева щоденна он-лайн газета estens.com, 13 квітня у Понтеграделла, що у провінції Феррара (Італія), іммігрантка з України піднялася на дах недобудованого будинку із сином на руках та погрожувала стрибнути вниз.

Як зазначає видання, такий демонстративний жест, ймовірно, був продиктований відчаєм. Жінка погрожувала покінчити життя самогубством, через невиплачену зарплату, яку власники будівництва заборгували її чоловіку.

Після повідомлення до квестури, на місце події прибули карабінери та швидка допомога. Поліцейські із обережністю, передбаченою в таких випадках, наблизилися до українки та переконали спуститися на землю.

За повідомленням видання карабінери заслухали та взяли до уваги аргументи жінки.