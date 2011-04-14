Київ. 14 квітня. УНІАН. Співробітники СБУ вилучили з незаконного обороту 5 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ у м.Києві, встановлено, що 27-річний житель Запоріжжя та громадянин сусідньої країни отримали ртуть в одній із комерційних структур Дніпропетровська, після чого на власному автомобілі перевезли до місця проживання. Надалі через експедиторську компанію, запакувавши речовину у скляні банки та замаскувавши вантаж у посилку, намагалися відправити до Києва.

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час оформлення документів на перевезення ртуті до столиці.

Матеріали СБУ передані до слідчих органів МВС для прийняття рішення про порушення кримінальної справи.