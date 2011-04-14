Українські офіцери вважають, що Мельниченко не порушував присягу

Київ. 14 квітня. УНІАН. Голова ВГО ”Всенародний фронт порятунку України”, голова Незалежної профспілки військовослужбовців України Олександр ЛАЛАК, член Спілки офіцерів України, депутат Запорізької міської ради Анатолій ШЕВЧЕНКО і колишній полковник військової розвідки Петро НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ вважають, що екс-майор Управління держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО не порушував військової присяги, розголошуючи зміст аудіозаписів, зроблених у кабінеті колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАЛАК, А.ШЕВЧЕНКО і П.НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ заявили сьогодні на прес-конференції у Києві.

”Є військова присяга Збройних сил України. Тут немає жодного слова про будь-якого Президента, якому би мав присягати Микола МЕЛЬНИЧЕНКО як офіцер і будь-хто з нас. Ми присягали на вірність народові України”, - сказав П.НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ.

Крім того, за його словами, згідно зі 115 статтею Дисциплінарного статуту ЗСУ, військовослужбовець у разі виявлення фактів порушень чинного законодавства повинен доповісти про це своєму безпосередньому керівництву або надіслати письмову скаргу старшому командиру, міністру оборони та в інші органи державної влади.

”Що зробив МЕЛЬНИЧЕНКО? Він звернувся до народного депутата Олександра МОРОЗА, тобто до такого органу влади як Верховна Рада”, - додав він.

”МЕЛЬНИЧЕНКО діяв чесно і порядно. Він діяв так, як йому підказувала офіцерська честь”, - переконаний О.ЛАЛАК.

А.ШЕВЧЕНКО вважає ”аморальними” заяви колишніх військовослужбовців, які зараз стали на захист Л.КУЧМИ і вимагають порушення кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

”Ми допоможемо Миколі МЕЛЬНИЧЕНКО у цій його дуже небезпечній боротьбі. Ми його вважаємо героєм, бо він заради спасіння України, знаючи ті факти, прийняв таке рішення, записав та оприлюднив ці плівки”, - зазначив він.

У свою чергу, П.НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ висловив переконання, що такі військовослужбовці мають бути виключені зі Спілки офіцерів. ”Я думаю, що ми будемо порушувати питання про виключення їх зі Спілки офіцерів”, - припустив колишній військовослужбовець.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня генерал-лейтенант, колишній заступник голови СБУ Олександр СКИПАЛЬСЬКИЙ і генерал-лейтенант, голова партії ”Отчизна” Вілен МАРТИРОСЯН заявили про необхідність порушення в рамках розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Зокрема, О.СКИПАЛЬСЬКИЙ назвав позитивним той факт, що нова українська влада вирішила провести нове розслідування у цій справі, але ”разом з тим треба розслідувати і дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА, який завдав шкоди Україні, і це розслідування зобов`язане виявити осіб, які за ним стояли всі ці роки”.

У свою чергу, В.МАРТИРОСЯН повідомив, що згодом буде проведено нараду офіцерів для порушення питання про позбавлення М.МЕЛЬНИЧЕНКА звання майора.

Восени 2000 року О.МОРОЗ представив у Верховній Раді записи М.МЕЛЬНИЧЕНКА, нібито зроблені ним у кабінеті Л.КУЧМИ. За твердженням М.МЕЛЬНИЧЕНКА, у записах йдеться про усунення журналіста Г.Гонгадзе.

22 березня 2011 року перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу відносно Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН заявив, що записи М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнані речовими доказами.

