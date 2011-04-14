У Полтавській області встановили знак «Жезл автоінспектора»

Полтава. 14 квітня. УНІАН. У Нових Санжарах Полтавської області встановили пам`ятний знак «Жезл автоінспектора».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Новосанжарської селищної ради, знак встановили поблизу траси Полтава – Олександрія напередодні Дня працівника ДАІ, який святкується сьогодні.

«Селищний голова Андрій РЕКА - активний борець за здоровий спосіб життя, за обмеження руйнівної дії алкоголю, особливо серед молоді і водіїв. Тому за його ініціативою і встановили цей знак. Ця своєрідна визначна пам`ятка постійно нагадуватиме водіям про обов`язок бути абсолютно тверезими за кермом», - повідомили у прес-службі.

Першим, кому селищний голова показав пам`ятний знак, став начальник відділу ДАІ з обслуговування Новосанжарського району, майор міліції Вадим ОСАУЛКО.