На Львівській митниці затримано контрабанду парапланів
Літальні апарати вилучено
Львів. 18 квітня. УНІАН. На митному посту «Краковець» Львівської митниці затримали громадянина України, який контрабандою перевозив два пара плани іноземного виробництва вартістю 40,5 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, громадянин України, повертаючись з приватної поїздки з Польщі легковим автомобілем, обрав для перетину кордону смугу спрощеного митного контролю, що мало б означати, що він не має товарів, які обов’язково декларувати. Однак, після огляду автомобіля у багажному відділенні було виявлено два нові параплани іноземного виробництва, що є найповільнішими з літальних безмоторних надлегких апаратів.
«Громадянин України порушив встановлений відповідно до Митного кодексу України порядок проходження митного контролю на смузі руху «зелений коридор» – не задекларував працівнику митниці про наявність у нього товару вартістю, що перевищує неоподатковувану норму та підлягає митному оформленню», - зазначається у повідомленні прес-служби.
За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 339, 340 Митного кодексу України. Товар вартістю 40,5 тис. грн затримано.