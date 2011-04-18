В Україні хочуть створити орган з питань попередження катувань

Київ. 18 квітня. УНІАН. Мін‘юст розробив проект указу Президента про Комісію з питань попередження катувань. Про це повідомила Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська під час зустрічі з Керівником Департаменту Генерального директорату Ради Європи з прав людини і правових питань Ханною Юнкер, яка відбулася 18 квітня в українському Мін‘юсті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

За словами Валерії Лутковської, проект указу передбачає створення консультативно-дорадчого органу при Президентові України для запобігання порушенням прав людини і превенції катувань. Передбачається, що до цього органу увійдуть представники громадських організацій, які матимуть право проводити моніторинг в місцях примусового утримання – від СІЗО до психіатричної лікарні – і надавати свої рекомендації.

Наразі проект перебуває на розгляді в Адміністрації Глави держави.