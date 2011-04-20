У Маріуполі фірма з інтернет-послуг «замовила» проблеми конкуренту

Донецька область. 20 квітня. УНІАН. Оперативники Орджонікідзевського райвідділу міліції затримали жителя Маріуполя, працівника однієї з фірм по наданню провайдерських послуг, який «спеціалізувався» на крадіжках інтернет-обладнання фірми-конкурента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міського управління міліції, було встановлено, що чоловік викрадав з житлових будинків кабельно-провідникову продукцію фірми «Трініті», яка займається обслуговуванням ліфтів і надає провайдерські послуги населенню міста.

Як розповів УНІАН начальник СКР Орджонікідзевського райвідділу міліції Іван Шкуропацький, у січні до міліції надійшла перша заява про пошкодження кабелю і крадіжки комутатора в будинку, в результаті чого у мешканців не працював Інтернет, крім того, сотні жителів багатоповерхівки залишилися без ліфту.

«Саме завдяки комутатору забезпечується зв'язок кабіни ліфта з диспетчером. Без комутатора, згідно правил техніки безпеки, забороняється експлуатувати ліфт. Протягом місяця до міліції поступило більше десятка подібних заяв», - розповів Іван Шкуропацький.

За його словами, в ході оперативно-розшукових заходів розглядалося кілька версій, одна з яких про те, що злочини може вчиняти хтось з конкурентів. Під підозру потрапив співробітник однієї з фірм по наданню інтернет-послуг, якого минулого тижня було затримано працівниками міліції.

Як пояснив затриманий, за вказівкою своїх роботодавців він демонтувував обладнання фірми-конкурента, при цьому «наживаючись» на збуті викраденого.