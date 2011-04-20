Прикордонники в потязі «Ужгород-Москва» виявили кулемет

Сумська область. 20 квітня. УНІАН. На Сумщині прикордонники Сумського прикордонного загону спільно зі співробітниками Сумської митниці цієї ночі під час прикордонно-митного контролю потягу сполученням «Ужгород-Москва» в пункті контролю «Конотоп» виявили кулемет «Максим».

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, кулемет допоміг виявити службовий собака. Під час контролю пасажирського вагону натренований нюх собаки вловив запах рушничного мастила. У вільному від пасажирів купе, до якого проявила зацікавленість службова вівчарка, правоохоронці виявили кулемет «Максим» та коробку з кулеметною стрічкою без набоїв. Провідник пояснив, що кулемет – це тільки муляж, який попросили передати невідомі йому особи. Але документів, які б підтверджували, що виявлений кулемет – це зразок легендарної зброї, у провідника не виявилось.

Кулемет «Максим» вилучено, чи відноситься він до вогнепальної зброї - встановить експертиза.