Громадяни, які виграли суд, зможуть повернути витрати на адвоката

Київ. 21 квітня. УНІАН. Уряд України схвалив законопроект, згідно з яким громадянинові буде компенсовано його витрати на адвоката в разі, якщо він виграє суд у цивільній або адміністративній справі.

При цьому гонорар адвоката, який буде компенсований, не може перевищувати 384 грн. за годину його роботи (40% розміру мінімальної заробітної плати), пише журнал WEEKLY.UA.

Компенсація судових витрат тому, хто виграв суд, — світова практика. Така практика існує і в Україні, але тільки для господарських спорів у судах. Юридична особа може подати позов на 10 тисяч доларів, виграти справу і зажадати від сторони, що програла, компенсації своїх витрат на адвоката в розмірі хоч 20 тис. дол., хоч 2 млн. дол. - жодних обмежень закон не передбачає. У кожному конкретному випадку суд, визначаючи розмір компенсації, виходить з принципу розумності. До 2005 року схожа практика була і в цивільних справах, тільки розмір компенсації судових витрат був обмежений 5% виграної суми.

«Однак у 2005 році набули чинності нові процесуальні кодекси, в яких ця норма вже була відсутня», - розповів журналу WEEKLY.UA адвокат Клим БРАТКОВСЬКИЙ. За словами експерта, «якщо Верховна Рада цей закон прийме, громадянам набагато простіше буде судитися, особливо в адміністративних справах, тобто з державою. І чиновники десять разів подумають, перш ніж доводити справу до суду. Адже якщо громадянин виграє суд, компенсацію його адвокатові заплатять з держбюджету, а чиновника, який допустив витрату державних коштів, начальство по голівці не погладить».