Могильов не дозволяв водіям на Великдень «по чуть-чуть»

Київ. 21 квітня. УНІАН. Сьогодні у ряді інтернет-видань з‘явилася спотворена інформація про те, що «Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов доручив співробітникам Державтоінспекції на Великдень не штрафувати, а запобігати водіям, які зробили дрібні правопорушення» у якій журналісти перекрутили зміст висловлювання начальника прес-служби МВС України Вікторії Кушнір.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв‘язків з громадськістю МВС України.

«Представники інформаційної агенції Голос.UA приписали їй вислів про те, що «співробітникам ДАІ в пасхальні дні буде доручено проводити роз'яснювальні бесіди з водіями, які допустили дрібні порушення. Вона пояснила, що це стосуватиметься також водіїв, які спожили «не критичну дозу алкоголю», - зазначається у повідомленні.

У ДЗГ МВС України наголосили на тому, у зв’язку із наближенням Великодня, поминальних днів, а також травневих свят Міністерство внутрішніх справ України вкотре закликає водіїв бути законослухняними на дорозі.

«Позиція Міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова така: у разі скоєння правопорушень, де можна обмежитися попередженням, працівники ДАІ будуть проводити профілактичні бесіди. Але за правопорушення, які могли або призвели до аварійної ситуації, наприклад, керування автомобілем у нетверезому стані, правоохоронці будуть карати за усією суворістю Закону. Для прикладу, правопорушника за керування авто напідпитку чекає штраф від 2550 до 3400 гривень, або позбавлення права керування автомобілем від одного до двох років, або 40-50 годин громадських робіт, або 70 діб адміністративного арешту», - наголошується у повідомленні Департаменту зв‘язків з громадськістю.

МВС нагадало, що значна кількість ДТП, у яких гинуть люди, стається з вини водіїв у нетверезому стані. Це уже злочин, який кваліфікується відповідно до Кримінального кодексу України та передбачає позбавлення волі.