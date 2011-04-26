ГПУ завершила розслідування кримінальної справи стосовно Кучми

Київ. 26 квітня. УНІАН. Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи стосовно колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як повідомила УНІАН адвокат вдови журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, сьогодні слідчі Генпрокуратури запросили потерпілу сторону на 15.00 для початку ознайомлення з матеріалами справи.

Водночас В.ТЕЛИЧЕНКО зауважила, що у рамках розслідування справи про вбивство журналіста більше ніяких кримінальних справ не порушувалось.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні порушила стосовно Л.КУЧМИ кримінальну справу за ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу України. Він підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що привело до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

Л.КУЧМІ обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.