Депутата Донецької облради затримано за шахрайство

Київ. 27 квітня. УНІАН. Депутата Донецької обласної ради затримано за підозрою в шахрайстві на 33 млн. грн.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Державної податкової служби України (ДПСУ).

Депутата затримали 25 квітня, його прізвище не називається.

«Як з`ясувалося, за сприяння посадовця підконтрольні йому особи заволоділи в 2006 році майном одного з колективних підприємств міста Харцизьк (Донецькою обл.). За попередніми даними, підприємству завдано збитку на загальну суму близько 33 млн. грн.», - наголошується в повідомленні.

Слідчим управлінням податкової міліції ДПСУ порушено кримінальну справу за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу – шахрайство в особливо великих розмірах. За скоєння вказаного злочину законодавством передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.