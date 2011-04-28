У Житомирі КРУ викрило оборудки з будівництвом центру вертебрології

14:26, 28 квітня 2011
Кримінал
4 0

Порушено кримінальну справу

Житомир. 28 квітня. УНІАН. На Житомирщині КРУ викрило факт завищення,  більш як на півмільйона гривень, вартості будівництва центру вертебрології.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі КРУ України у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні обласного КРУ, "проведеною перевіркою державних закупівель у Житомирському обласному лікувальному центрі вертебрології і реабілітації Житомирської обласної ради за 2009-2011 роки виявлено ряд серйозних порушень фінансової дисципліни".

В порушення закону  будівельна фірма завищила  в  актах виконаних робіт  за період з 01.01.2010 по 31.12.2010 року їх  обсяг під час  капітального ремонту корпусу радонолікування центру вертебрології і реабілітації.

"Ці роботи  центр  оплатив за рахунок бюджетних коштів у повному обсязі, допустив при цьому  зайві виплати бюджетних коштів на  530 тис. грн.",- повідомляє прес-служба відомства.

Матеріали перевірки  КРУ передало до правоохоронних органів, за фактом яких   вже порушено кримінальну справу.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter