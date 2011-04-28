У Житомирі КРУ викрило оборудки з будівництвом центру вертебрології

Житомир. 28 квітня. УНІАН. На Житомирщині КРУ викрило факт завищення, більш як на півмільйона гривень, вартості будівництва центру вертебрології.



Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі КРУ України у Житомирській області.



Як зазначається у повідомленні обласного КРУ, "проведеною перевіркою державних закупівель у Житомирському обласному лікувальному центрі вертебрології і реабілітації Житомирської обласної ради за 2009-2011 роки виявлено ряд серйозних порушень фінансової дисципліни".

В порушення закону будівельна фірма завищила в актах виконаних робіт за період з 01.01.2010 по 31.12.2010 року їх обсяг під час капітального ремонту корпусу радонолікування центру вертебрології і реабілітації.



"Ці роботи центр оплатив за рахунок бюджетних коштів у повному обсязі, допустив при цьому зайві виплати бюджетних коштів на 530 тис. грн.",- повідомляє прес-служба відомства.



Матеріали перевірки КРУ передало до правоохоронних органів, за фактом яких вже порушено кримінальну справу.

