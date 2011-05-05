Працівниця Донецької міськради попалася на хабарі

Донецьк. 5 травня. УНІАН. Прокуратура Донецька порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно провідного спеціаліста інспекції з благоустрою та екології Донецької міської ради.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, жінка вимагала та отримала 3 тис. грн. хабара від приватного підприємця за непритягнення до адміністративної відповідальності за виявлені порушення правил благоустрою біля торговельного майданчика останнього.

Як зазначає джерело, правоохоронці встановили ще 15 фактів отримання правопорушницею хабарів на 45 тис. грн.