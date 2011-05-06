Невідомий «замінував» будівлю міліції в Черкасах

Черкаси. 6 травня. УНІАН. У Черкасах вчора, 5 травня, близько 22.00 невідомий зателефонував на спецлінію ”102” до Управління МВС у Черкаській області і повідомив про замінування будівлі обласної міліції.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Черкаській області, невідомий сказав: ”Будівлю заміновано!” і кинув слухавку.

Працівники міліції перевірили будівлю, вибухівки виявлено не було.

Ведеться пошук зловмисника.