Невідомий «замінував» будівлю міліції в Черкасах
14:07, 06 травня 2011Кримінал
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Ведеться пошук зловмисника
Черкаси. 6 травня. УНІАН. У Черкасах вчора, 5 травня, близько 22.00 невідомий зателефонував на спецлінію ”102” до Управління МВС у Черкаській області і повідомив про замінування будівлі обласної міліції.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Черкаській області, невідомий сказав: ”Будівлю заміновано!” і кинув слухавку.
Працівники міліції перевірили будівлю, вибухівки виявлено не було.
Ведеться пошук зловмисника.
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