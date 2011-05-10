У Луганську затримали сутенера з Росії

Луганськ. 10 травня. УНІАН. Луганські оперативники затримали сутенера, який вивозив дівчат для сексуальної експлуатації в Російську Федерацію.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю УМВС України в Луганській області, працівники Управління по боротьбі з торгівлею людьми УМВС України в Луганській області одержали оперативну інформацію про те, що 36-річний мешканець Російської Федерації займається у місті Луганську підбором і вербуванням дівчат для роботи «жрицями кохання» у м. Нижньому Новгороді Російської Федерації.

Як зазначається у повідомленні, росіянин на професійній основі займався підбором дівчат через Інтернет. З цією метою на одному з сайтів він розмістив оголошення про набір на роботу молодих дівчат. Бажаючим пропонувалася висока заробітна плата й надавалося житло. Про досвід роботи або про інші вимоги не йшлося. Наприкінці оголошення був написаний контактний телефон для бажаючих влаштуватися на роботу.

«Так виглядала видима частина оголошення. Насправді ж робота пропонувалася в сфері надання сексуальних послуг. За наявною інформацією, дві молоді луганчанки - 18-річна Олена й 24-річна Марина, зацікавившись даним оголошенням, потрапили до нього на гачок», - йдеться у повідомленні.

За оперативним даними, сутенер на автомобілі мав приїхати з Нижнього Новгорода до міста Луганська, забрати своїх протеже та відвезти їх для подальшого «працевлаштування» в сексуальне рабство.

При перетинанні кордону на пункті пропуску «Червона Талівка» організатор цієї «подорожі» був затриманий.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 303 КК України (Сутенерство або залучення особи до заняття проституцією). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.



