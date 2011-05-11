На Донеччині затримали на хабарі директора державного підприємства

Донецька область. 11 травня. УНІАН. У Донецькій області співробітники міліції затримали на хабарі директора одного з державних підприємств ВАТ «Донбасканалбуд».

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно директора одного з державних підприємств відкритого акціонерного товариства “Донбасканалбуд”.

Він вимагав 565 тис. грн. хабара від приватного підприємця за сприяння йому в придбанні адміністративної будівлі та чотирьох одиниць техніки вказаного підприємства.

Посадовця затримали під час отримання частини хабара в сумі 65 тис. грн.