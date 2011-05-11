Виїздів із Одеси та Криму до Львова на заходи 9 травня не було, - МВС

Львів. 11 травня. УНІАН. Жодних організованих груп і виїздів з Одеси та Криму до Львова для участі в заходах 9 травня не було. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Віктор Ратушняк 11 травня під час прес-конференції у Львові.

За його словами, правоохоронці з’ясували, що до Львова, можливо, приїхали приватним чином кілька осіб із зазначених регіонів, однак мова не йде про приїзд із півдня України організованих груп людей від політичних сил.

В.Ратушняк, коментуючи дії працівників міліції в ситуації, коли на пагорбі Слави, за кордонами міліції, було розгорнуто червоний прапор, повідомив, що згідно з рішенням суду, у Львові було заборонено проводити будь-які масові заходи, однак рішення суду не стосувалося окремих громадян, які проходили до пагорба Слави і Вічного вогню покладати квіти.

«Міліція 9 травня робила свою справу в межах закону і у відповідності до дій, які були у місцях проведення заходів. Якщо відбувалися порушення, працівники міліції вели документування. Саме на відео видно, що ні ветерани, ні працівники міліції не провокували сутичок», - наголосив В.Ратушняк.

Він також зазначив, що створено робочу групу, яка з учорашнього дня розслідує всі події, що відбувалися 9 травня у Львові, і здійснює перевірку по всіх фактах, в тому числі й тих, які були оприлюднені в ЗМІ, а також дає «оцінку діям працівників міліції 9 травня у Львові».

Крім того, В.Ратушняк поінформував, що виконавчою службою складено адміністративний протокол про невиконання рішення суду. Він також запевнив, що після завершення перевірки буде проведена прес-конференція і оприлюднені всі висновки щодо подій у Львові.

Також В.Ратушняк повідомив, що під час подій 9 травня у Львові постраждали 17 осіб. Серед них найбільш важкий випадок – це поранення з травматичної зброї представника «Свободи».

На запитання, чи є серед постраждалих працівники міліції, В.Ратушняк зазначив, що «такої інформації на даний час немає». Також він зазначив, що до правоохоронних органів не надходила інформація і про постраждалих ветеранів війни.

За фактом стрілянини у Львові, сказав В.Ратушняк, порушено кримінальну справу за статтею 183 Кримінального кодексу України. «Особа, яка стріляла, встановлена. Він колишній працівник міліції, має дозвіл на носіння та зберігання зброї. Проводиться розслідування», - зазначив В.Ратушняк.

Він також повідомив, що всі адмінпротоколи про порушення було складено відносно мешканців Львова.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 9 травня сталися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.