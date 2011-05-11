Юнак застрелив товариша з пневматичного пістолета

Кіровоград. 11 травня. УНІАН. У Кіровограді 19-річний місцевий житель розстріляв з пневматичного пістолета 21-річного товариша. Про це повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Міліція затримала підозрюваного за місцем проживання.

Інцидент стався напередодні під час випадкової зустрічі двох друзів дитинства. Між молодиками виникла сварка. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, молодший товариш дістав пневматичний пістолет і вистрелив кілька разів своєму опоненту в голову. Коли поранений впав на землю, зловмисник наніс йому ще кілька ударів прикладом зброї і пішов.

Прийшовши до тями, потерпілий зумів дістатися дому та викликати “швидку допомогу”. В обласній лікарні чоловіка прооперували, зараз його стан лікарі оцінюють як стабільний.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.15 (замах на злочин) та ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.