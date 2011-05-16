Посадовця Карадазького природного заповідника затримали на хабарі

Керч. 16 травня. УНІАН. Заступника директора Карадазького природного заповідника затримали за хабарництво.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, в Автономній Республіці Крим за матеріалами відділу ДСБЕЗ Керченського міськуправління внутрішніх справ Керченською транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно заступника директора Карадазького природного заповідника.

Він вимагав та отримав 5 тис. грн. хабара від жительки міста Керчі за сприяння останній в організації відпочинку екскурсійних груп на території згаданого заповідника.

Посадовця затримано.

