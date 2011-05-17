У Чернівцях затримали організаторку міжнародної злочинної групи

Чернівці. 17 травня. УНІАН. У Чернівцях ГУБОЗ затримав лідера суспільно-небезпечної організованої злочинної групи з міжнародними зв’язками. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Громадянку Республіки Казахстан Лисицю (Гончарова) Наталію Олександрівну, 1976 року народження, яка перебуває у міждержавному розшуку Казахстану, Росії та України затримали в Чернівцях.

За інформацією оперативників, остання є лідером суспільно-небезпечної організованої злочинної групи з міжнародними зв’язками, учасники якої шляхом погроз отруєння продукції відомих світових торгових марок, вимагали у керівників підприємств грошові кошти у великих розмірах. Також правоохоронці не виключають причетність затриманої до шахрайств у фінансовій сфері.

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю просить усіх, хто впізнав у затриманій свою кривдницю або став свідком її злодіянь повідомити до Чергової частини ГУБОЗ МВС України за номером телефону (044) 461-16-01. «Конфіденційність гарантується», – зазначають в міліції.