У Полтаві «терористи» захопили стадіон «Ворскла». Відео

Полтава. 18 травня. УНІАН. У Полтаві проходять навчання, організовані Службою безпеки України.

Як повідомляють «Новини Полтавщини», масштабні навчання проходять на центральній спортивній арені області – стадіоні «Ворскла».

Полтавські СБУшники і міліціонери взяли приклад зі своїх колег з лісництва та влаштували «захоплення» стадіону «Ворскла» терористами.

Вже з самого ранку спортивну споруду оточили міліціонери. Вони нікого і близько не підпускають до стадіону. Один із виходів, згідно сценарію замінований.

Терористів близько 10 чоловік, вони вимагають гроші за визволення заручників. Переховуються у прес-центрі стадіону. Наразі очікують на гроші з банку їх мінятимуть на заручників.