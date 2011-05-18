У Полтаві «терористи» захопили стадіон «Ворскла». Відео
11:55, 18 травня 2011Кримінал
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Полтава. 18 травня. УНІАН. У Полтаві проходять навчання, організовані Службою безпеки України.
Як повідомляють «Новини Полтавщини», масштабні навчання проходять на центральній спортивній арені області – стадіоні «Ворскла».
Полтавські СБУшники і міліціонери взяли приклад зі своїх колег з лісництва та влаштували «захоплення» стадіону «Ворскла» терористами.
Вже з самого ранку спортивну споруду оточили міліціонери. Вони нікого і близько не підпускають до стадіону. Один із виходів, згідно сценарію замінований.
Терористів близько 10 чоловік, вони вимагають гроші за визволення заручників. Переховуються у прес-центрі стадіону. Наразі очікують на гроші з банку їх мінятимуть на заручників.
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