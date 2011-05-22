СБУ викрила схему стягування хабарів за невиконання рішень суду

Житомир. 22 травня. УНІАН. На Житомирщині співробітники Служби безпеки України викрили трьох хабарників і припинили схему стягування хабарів за невиконання судових рішень.

Про це УНІАН повідомили у прес - групі УСБУ в Житомирській області.

Йдеться, зокрема, про старшого державного виконавця відділу Державної виконавчої служби Коростенського району, провідного економіста філії відділення банку та їхнього спільника.

«У результаті спецоперації співробітники цього управління затримали трьох правопорушників одразу після передачі ними мешканцю районного центру пакету таких документів за винагороду у 8 000 гривень», - зазначається у повідомленні.

Також зазначається, що хабарники за гроші незаконно закривали виконавче провадження щодо примусового стягнення штрафів.

Схема вимагання і стягування хабарів полягала в тому, що згадані зловмисники зловживали службовим становищем та діяли за попередньою змовою. Вони налагодили протиправний механізм вимагання хабарів у боржників, стосовно яких здійснювалося виконавче провадження, повідомили у прес-службі.

«Працювали спільники виключно за передоплатою - копії квитанцій про сплату штрафу та довідки про відсутність на виконанні у виконавчій службі непогашених заборгованостей виготовлялися ними лише після отримання коштів від боржників. При цьому розмір хабара пропорційно пов’язувався із сумою накладеного штрафу», - наголосили в СБУ.

За матеріалами СБУ прокуратура Житомирської області стосовно трьох зловмисників порушила кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Стосовно затриманих судом обрано запобіжний захід – утримання під вартою. У справі триває досудове слідство, у рамках якого наразі розслідується шість епізодів протиправної діяльності хабарників.