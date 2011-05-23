Проти майора міліції порушено справу за хабарництво

Житомир. 23 травня. УНІАН. Співробітниками Служби безпеки України викрито заступника начальника сектору карного розшуку одного з міських відділів УМВС в Житомирській області, який вимагав хабара від мешканця Бердичева.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі СБУ України у Житомирській області.

У повідомленні зазначається, що «майор міліції вимагав та отримав гроші за вирішення питання щодо не притягнення мешканця Бердичева до кримінальної відповідальності за ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, причому «владнати справу» правопорушник обіцяв за хабар 1 тисяча доларів».

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно хабарника порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 (одержання особою, яка займає відповідальне становище, хабара, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.

Слідство у цій справі триває.