Громадянин РФ вивозив з України монети царської Росії, СРСР і США

14:50, 24 травня 2011
Кримінал
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Затримали митники

Запоріжжя. 24 травня. УНІАН. Запорізькі митники затримали громадянина Російської Федерації, який намагався вивезти з України монети царської Росії, СРСР і США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької митниці, спробу вивезення 8 монет було припинено під час проведення митного оформлення авіарейсу «Запоріжжя - Внуково».

Монети вилучено і відправлено на експертизу.

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