Громадянин РФ вивозив з України монети царської Росії, СРСР і США

Запоріжжя. 24 травня. УНІАН. Запорізькі митники затримали громадянина Російської Федерації, який намагався вивезти з України монети царської Росії, СРСР і США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької митниці, спробу вивезення 8 монет було припинено під час проведення митного оформлення авіарейсу «Запоріжжя - Внуково».

Монети вилучено і відправлено на експертизу.