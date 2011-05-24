Громадянин РФ вивозив з України монети царської Росії, СРСР і США
14:50, 24 травня 2011Кримінал
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Затримали митники
Запоріжжя. 24 травня. УНІАН. Запорізькі митники затримали громадянина Російської Федерації, який намагався вивезти з України монети царської Росії, СРСР і США.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької митниці, спробу вивезення 8 монет було припинено під час проведення митного оформлення авіарейсу «Запоріжжя - Внуково».
Монети вилучено і відправлено на експертизу.
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