У дитбудинку сімейного типу вихованець зґвалтував дитину

11:31, 26 травня 2011
Кримінал
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Інцидент на Львівщині

Львівська область. 26 травня. УНІАН. На Львівщині у дитячому будинку сімейного типу 15-річний хлопець зґвалтував 8-річну дівчинку - вихованку дитбудинку.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Вихователька  дитячого будинку сімейного типу 25 травня звернулася до працівників міліції з відповідною заявою про те, що «15-річний вихованець вступив у статевий контакт неприроднім шляхом з 8-річною вихованкою».

Дітей скеровано на проходження СМЕ.

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