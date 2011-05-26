У дитбудинку сімейного типу вихованець зґвалтував дитину

Львівська область. 26 травня. УНІАН. На Львівщині у дитячому будинку сімейного типу 15-річний хлопець зґвалтував 8-річну дівчинку - вихованку дитбудинку.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Вихователька дитячого будинку сімейного типу 25 травня звернулася до працівників міліції з відповідною заявою про те, що «15-річний вихованець вступив у статевий контакт неприроднім шляхом з 8-річною вихованкою».

Дітей скеровано на проходження СМЕ.