Харківська ОДА попередила про жорсткі методи боротьби

Харків. 4 червня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація вживатиме жорстких методів боротьби з невиплатою зарплат, стипендій і пенсій та накопиченням боргів по них.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив під час засідання тристоронньої соціально-економічної ради заступник голови ОДА Ігор ШУРМА.

«Рівно рік тому ми домовилися про певний алгоритм дій Харківської облдержадміністрації у напрямку зменшення боргів із зарплати та внесків до Пенсійного фонду. Ми всім офіційно заявили, що спочатку ми будемо апелювати до керівників підприємств, і попередили, що в разі непогашення заборгованості будемо діяти таким чином: звертатися до відомств, Кабінету міністрів, якщо не буде результатів, будемо звертатися в районну прокуратуру, якщо й тоді не буде результатів – будемо звертатися до обласної прокуратури. Сьогодні ці 5 кроків вичерпані. Тому тепер ми приступаємо до прагматичних, жорстких, але вимушених кроків», - сказав І.ШУРМА.

За його словами, відтепер засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із зарплат, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат відбуватимуться виключно у приміщенні обласної прокуратури.

«Зараз обласна прокуратура вивчає досвід Дніпропетровської області, а саме, яким чином там дуже швидко зменшили борги із зарплати та внесків до Пенсійного фонду на 80%. Після 15 червня дніпропетровський метод у межах вимог законодавства буде працювати у Харківській області», - заявив І.ШУРМА.

Як повідомила на засіданні начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Олена ЗАХУЦЬКА, загальна заборгованість з виплати зарплат у Харківській області на 1 травня становила 160,2 млн. грн.

За її даними, «борги з початку року зросли з 77,5 млн. грн. до 117,9 млн. грн. за рахунок зростання боргу на трьох найбільших державних підприємствах міста: Харківському державному виробничому авіаційному підприємстві, ДП «Завод ім. Малишева», ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка». Заборгованість на 134 економічно активних підприємствах становила 136,7 млн. грн., до 1 квітня збільшена на 1,1% або на 1,5 млн. грн., до початку цього року - на 29,4% або на 31,1 млн. грн.».

О.ЗАХУЦЬКА також повідомила, що, за даними моніторингу, з початку травня загальні борги із виплати зарплат зменшені на 7,2 млн. грн. (4,5%) за рахунок їхнього скорочення на економічно активних підприємствах.