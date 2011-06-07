При отриманні 1,5 млн. грн. хабара затримано податківця

Дніпропетровськ. 7 червня. УНІАН. У Дніпропетровській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали начальника міжрайонної державної податкової інспекції на хабарі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, жінка вимагала та отримала 1,5 млн. грн. хабара від суб’єктів підприємницької діяльності за не скасування свідоцтва платника податку на додану вартість.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 «Одержання хабара» КК України