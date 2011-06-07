Справу прикордонника-хабарника передано до суду

Сімферополь. 7 червня. УНІАН. Кримінальну справу стосовно офіцера Державної прикордонної служби України направлено до суду. Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як зазначено в повідомлені, 3 червня військова прокуратура Військово-Морських Сил України направила до суду з обвинувальним висновком кримінальну справу стосовно офіцера Державної прикордонної служби.

Як встановлено, він у міжнародному аеропорту м. Сімферополя за безперешкодний в’їзд на територію України у лютому та квітні цього року від іноземних громадян одержав хабарів на 600 дол. США та вимагав передати йому ще 2700 дол. США.

Прикордонник перебуває під вартою.