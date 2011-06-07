Справу прикордонника-хабарника передано до суду
14:06, 07 червня 2011Кримінал
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Брав хабарі від іноземців за в’їзд в Україну
Сімферополь. 7 червня. УНІАН. Кримінальну справу стосовно офіцера Державної прикордонної служби України направлено до суду. Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
Як зазначено в повідомлені, 3 червня військова прокуратура Військово-Морських Сил України направила до суду з обвинувальним висновком кримінальну справу стосовно офіцера Державної прикордонної служби.
Як встановлено, він у міжнародному аеропорту м. Сімферополя за безперешкодний в’їзд на територію України у лютому та квітні цього року від іноземних громадян одержав хабарів на 600 дол. США та вимагав передати йому ще 2700 дол. США.
Прикордонник перебуває під вартою.
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