Проти посадовців «Ніжинтепломережі» порушено справу за завищені тарифи
10:23, 10 червня 2011Кримінал
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Безпідставно завищили тарифи на комунальні послуги для населення і незаконно отримали понад 183 тис. грн.
Черкаська область. 10 червня. УНІАН. Відносно посадових осіб ТзОВ “Ніжинтепломережі”, які безпідставно завищили тарифи на комунальні послуги для населення, порушено кримінальну справу.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області Ніжинською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість) відносно посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю “Ніжинтепломережі”.
Вони безпідставно завищили тарифи на комунальні послуги для населення й незаконно отримали понад 183 тис. гривень.
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