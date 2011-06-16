На хабарі 40 тис. грн. затримано підлеглого Балоги

Київ. 16 червня. УНІАН. У Києві під час одержання 40 тисяч гривень хабара співробітники СБУ затримали начальника одного з управлінь столичного ГУ МНС. Про це повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ у м.Києві.

Встановлено, що зловмисник вимагав 100 тисяч гривень у співвласника та директора одного з приватних підприємств столиці за надання дозволу на функціонування підприємства.

15 червня у результаті спецоперації із задіянням ЦСО «А» співробітники СБУ затримали працівника МНС під час отримання ним частини хабара у розмірі 40 тисяч гривень.

За матеріалами Управління СБУ у м.Києві столична прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Як відомо, керівником Міністерства надзвичайних ситуацій України є Віктор Балога.