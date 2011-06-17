На ринку «Лісовий» підпалили кіоски

11:14, 17 червня 2011
Кримінал
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Постраждалих немає

Київ. 17 червня. УНІАН. У Києві на ринку "Лісовий" невідомі підпалили кіоски.

Про це повідомили УНІАН у столичній міліції.

Пожежа виникла сьогодні близько 4-ї години ранку на ринку на вул. Миропільській, 2. Повністю знищено один кіоск, ще один пошкоджено. Постраждалих немає.

На місці працюють співробітники міліції, з`ясовувавши причини пожежі.

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