На ринку «Лісовий» підпалили кіоски
11:14, 17 червня 2011Кримінал
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Постраждалих немає
Київ. 17 червня. УНІАН. У Києві на ринку "Лісовий" невідомі підпалили кіоски.
Про це повідомили УНІАН у столичній міліції.
Пожежа виникла сьогодні близько 4-ї години ранку на ринку на вул. Миропільській, 2. Повністю знищено один кіоск, ще один пошкоджено. Постраждалих немає.
На місці працюють співробітники міліції, з`ясовувавши причини пожежі.
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