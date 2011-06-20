Київ. 20 червня. УНІАН. Столична міліція у вихідні працювала у посиленому режимі, оскільки була інформація про можливий теракт.

Про це пише “Сегодня” (№132 від 20 червня 2011 року).

За даними видання, у вихідні в Києві зашкалювала кількість міліціонерів, які чергували на вулицях і в метро. Офіційно правоохоронці говорили, що додатково півтисячі співробітників вивели на роботу через чисельність заходів у столиці (наприклад, з`їзд комуністів, олімпійський день на Майдані), а “не для протоколу” повідомили, що шукали терористів.

Біля станції метро «Арсенальна» (найближча станція до Верховної Ради і Адміністрації Президента), було нараховано 20 міліціонерів, які охороняли вхід і вихід з підземки, періодично балуючи себе булочками з соком. «У нас є інформація від нашого керівництва, що якийсь ненормальний погрожував у вихідні влаштувати вибух у метро, - розповів міліціонер, який попросив не називати його ім’я. - Тепер чергуємо тут, дивимося, хто і що підозріле несе, так би мовити, виділяючи з натовпу.

У старшого навіть є фоторобот того, хто загрожував, але нам його не роздали». Поряд з ними було помічено двох співробітників з шевронами «Центральний апарат МВС» - зазвичай вони не патрулюють вулиці. Вже у метро пасажирів зустрічав ще один наряд з трьох осіб. На станції «Вокзальна» на посту чергували п`ять міліціонерів, троє з яких - бійці внутрішніх військ. Міліціонер з натовпу відкликав хлопця азіатської зовнішності і попросив документи. Той, не сперечавшись, дістав посвідчення.

На станції метро «Дніпро», яка вважається однією з самих малолюдних, вчора також чергували співробітники внутрішніх військ. Про загрозу теракту, говорять, не чули. «От, бачите, фоторобот, - вказуючи на стенд, говорить старший наряду. - От його і шукаємо, ця людина в розшуку, тому і багато міліції». Більше того, сам Хрещатик і вулиці поблизу на цей раз патрулювали майори і підполковники, що говорить про те, що причини для занепокоєння за порядок у київської міліції були, інакше б таких чинів не відправляли у вихідний день на чергування.

Все почалося після того, як до київських міліціонерів звернувся священик. Він повідомив, що до нього на сповідь прийшла людина, яка і розповіла, що планує теракт. За описами священика було складено фоторобот і міліція намагається встановити особу «терориста», - розповіло джерело газети в правоохоронних органах столиці.

Втім, офіційно київські міліціонери розповіли, що тривожного сигналу до них не надходило ані за телефоном, ані письмово.

«Їх, слава Богу, не було, і сподіваюся, що не буде», - розповів головний міліціонер столиці Олексій КРИКУН.

Однак у МВС також уточнили, що дійсно введено посилений режим несення служби, і глава відомства дав команду патрулювати вулиці і працівникам центрального апарату. Причина, мовляв, - велика кількість масових заходів. Хоча варто визнати, що навіть під час масових святкувань, коли одночасно проходить з десяток заходів, подібних заходів безпеки не було. До речі, посилене патрулювання обіцяють і сьогодні.