На Кіровоградщині жінка продала дворічного сина за 10 тис. грн.

Київ. 20 червня. УНІАН. Долинський районний суд Кіровоградської області завершив розгляд справи за матеріалами прокуратури району щодо матері, яка 22 грудня 2010 року поблизу магазину «Долинчанка» продала дворічного сина за 10 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області, за вироком суду дану особу звинувачено у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми вчинена відносно неповнолітньої особи), та засуджено до 9 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010р. на Кіровоградщині співробітниками міліції було затримано 33-річну жительку одного з районів за підозрою в намаганні продати свого дворічного сина за 10 тис. грн.

Отримавши готівку, жінка одразу попрямувала до продуктової крамниці з наміром придбати алкогольний напій для «відзначення» оборудки. За кілька кроків її затримали співробітники міліції.

Мати не заперечувала факт продажу дитини. В момент затримання підозрювана лише поцікавилася у правоохоронців своєю подальшою долею, не турбуючись про сина, який залишився у чужих людей.