У Києві викрили канал незаконного переправлення іноземців

Київ. 20 червня. УНІАН. У Києві співробітники СБУ викрили протиправну діяльність особи, пов’язану з організацією каналу незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України за підробними документами громадян країн Євросоюзу.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі УСБУ в Києві.

Встановлено, що 34-річний громадянин однієї з країн Північної Африки, який проживає у Києві, запропонував іншому іноземцю організувати його незаконне переправлення до Західної Європи. Для цього зловмисник виготовив підробні документи, зокрема паспорт громадянина однієї з європейських країн та водійське посвідчення. За свої послуги зловмисник запросив фінансову винагороду у розмірі 4 тис. 600 євро.

Під час передачі підробних документів зловмисника затримали співробітники СБУ.

16 червня слідчим відділом столичного Управління СБУ стосовно особи порушено кримінальну справу за фактом злочину, передбаченого ч.3. ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Стосовно зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Слідство триває.