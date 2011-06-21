КС визнав конституційним розширення повноважень ВРЮ

Київ. 21 червня. УНІАН. Конституційний Суд України визнав конституційним розширення повноважень Вищої ради юстиції, яке оскаржував Верховний Суд України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оприлюднене сьогодні головою КСУ Анатолієм ГОЛОВІНИМ.

Вивчивши матеріали подання, КС визнав конституційним Закон «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 року зі змінами до ч. 1 ст. 24 стосовно правомочності засідання ВРЮ, ч. 3 ст. 32, якими визначено вчинки, які є порушенням суддею присяги, ч. 6 ст. 46, згідно з якими повторне нез’явлення на засідання ВРЮ судді, який оскаржує рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, є підставою для розгляду справи за його відсутності.

Також визнано конституційним підпункт 4 п. 3 розділу І «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» від 13 травня 2010 року, в якому викладено у новій редакції ст. 30 Закону «Про Вищу раду юстиції», що не містить ч. 2, відповідно до якої член ВРЮ, який порушив питання перед ВРЮ про звільнення з посади судді, не бере участі у голосуванні при прийнятті рішення.

КС визнав конституційним положення п. 1 ч. 5 ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства України щодо недопущення забезпечення позову шляхом зупинення актів Верховної Ради і Президента або встановлення для них заборони вчиняти певні дії.

Своїм рішенням КСУ припинив конституційне провадження щодо положень п. 1 ч. 5 ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства щодо недопущення забезпечення позову шляхом зупинення актів ВРЮ або встановлення для неї заборони вчиняти певні дії на підставі п. 2 ст. 45 закону про Конституційний Суд - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією і Законом «Про Конституційний Суд України».

Також припинено провадження щодо відповідності Конституції положень ч. 3 ст. 25, ч. 2 ст. 32 Закону «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 року зі змінами на підставі ст. 45 закону про Конституційний Суд України.

Рішення КС є обов’язковим для виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.