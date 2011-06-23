Намагалися підірвати будинок гендиректора ДП «Макіїввугілля»

Донецьк. 23 червня, УНІАН. У Донецьку 18 червня невідомі намагалися підірвати будинок генерального директора Державного підприємства «Макіїввугілля» Станіслава ТОЛЧИНА.

Про це повідомляє Інтернет-видання «Острів» з посиланням на джерело в Донецькому міськуправлінні міліції.

Водночас, офіційно кореспондентові УНІАН цієї інформації керівник прес-служби Донецького міськуправління міліції Ольга ПОЧКАЛОВА не підтвердила.

«Офіційно ми дали тільки те, що ми дали», - сказала вона. І при цьому додала: «Зрозумійте мене правильно. Ведеться слідство, і в інтересах слідства більше від тієї інформації, яку ми дали, а ми дали те, що можна, поки що ми не можемо дати».

Як повідомляв УНІАН, 22 червня прес-служба Донецького міського УВС заявила, що в Донецьку порушено кримінальну справу за фактом вибуху в одному з домоволодінь, події 18 червня 2011 року. У повідомленні нагадали, що 18 червня 2011 року близько 4.00 у Ворошиловський райвідділ міліції міста Донецька надійшло повідомлення про те, що в одному з домоволодінь пролунав вибух. У результаті вибуху було пошкоджено фасад будинку і шибки трьох вікон. Жертв і постраждалих немає. За попередніми даними, близько 3.00 невідомий через огорожу кинув на подвір’я вибуховий пристрій.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.4 ст.296 КК України «Хуліганство, здійснене із застосуванням предмету, заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень».

Нагадаємо, рано-вранці 20 січня 2011 року в Макіївці сталося два вибухи на відстані 600 м один від одного: перший - у центрі міста в районі адмінбудівлі ДП «Макіївкугілля», другий, - у районі торгового центру «Голден Плаза». Жертв і постраждалих не було. Зловмисники залишили записку, в якій вимагали 4,2 млн. євро.

8 червня в Макіївці почався суд над двома обвинувачуваними в організації і здійсненні в січні 2011 року вибухів біля будівель ДП «Макіїввугілля» і торгового центру «Голден Плаза».