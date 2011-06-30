У Києві міліція затримала осіб, які скоїли напад на відомого лікаря

Київ. 30 червня. УНІАН. Оперативники карного розшуку Шевченківського райуправління столичної міліції затримати підозрюваних у скоєнні розбійного нападу на відомого українського лікаря.

Про це УНІАН повідомила прес-офіцер Шевченківського райуправління ГУМВС України в Києві Наталія КАЛИНОВСЬКА.

Вона нагадала, що напад на лікаря було скоєно 27 червня - близько 18-ї години у двері його квартири хтось подзвонив, чоловік, нічого не підозрюючи, відчинив двері й одразу отримав кулю в обличчя.

Невідомі вдерлися до квартири лікаря та почали вимагати гроші та коштовності. Нападники поцупили запонки, годинники та мобільний телефон – все що змогли знайти у квартирі лікаря. Потім покинули пораненого чоловіка та втекли з місця злочину.

Потерпілого з численними травмами було госпіталізовано.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського районного відділу міліції порушено кримінальну справу за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій).

В результаті комплексу розшукових заходів усі нападники були оперативно затримані. У них вилучені речові докази, які прямо вказують на причетність цих осіб до розбійного нападу на лікаря. Крім того, вилучено зброю, з якої поранено потерпілого. Наразі вилучене піддається експертному дослідженню.

Затриманим від 19 до 29 років. Двоє з них громадяни Молдови, один – мешканець Сумської області. Двоє молодиків раніше судимі.

Правоохоронці перевіряють їх причетність до вчинення інших злочинів на території Києва. Триває слідство.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, від нападників постраждав заслужений лікар України, керівник Інституту проблем болю Володимир БЕРСЕНЄВ.

Зараз В.БЕРСЕНЄВ перебуває на лікуванні в одній зі столичних лікарень. За словами родичів, стан пацієнта важкий, його життю загрожує небезпека.