У Львові почали відбирати квартири за комунальні борги

Київ. 6 липня. УНІАН. Львівська міськрада вирішила продавати квартири боржників за комунальні послуги. Уже підготовлені документи на продаж семи квартир, одна була виставлена на продаж, але власник, злякавшись, сплатив більшу частину боргу.

Так, напередодні стало відомо, що комунальне підприємство "Сигнівка" за згодою міськради уже виставило на продаж квартиру, власник якої заборгував за житлово-комунальні послуги 19 тис. грн.

Як розповіла директор КП Оксана Роман, власнику квартири на вулиці Городоцькій підприємство неодноразово пропонувало погасити борг, але безрезультатно.

Тому минулого тижня його квартиру було вирішено реалізувати на аукціоні.

"Після того як житло було виставлено на продаж, власник тут же заплатив 10 тис. грн і зобов'язався перед судовим виконавцем погасити весь борг протягом місяця", - зазначила Роман.

Начальник відділу житлового господарства Залізничної райадміністрації Львова Ірина Умріш пояснила, що Закон про державну виконавчу службу дає право КП, за наявності у власника квартири боргу з оплати за послуги ЖКГ більше 9 тис. грн, подати до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) запит на документи для визначення оціночної вартості житла, після чого продати його.

Умріш уточнила, що спочатку КП попереджає боржника про таку можливість, щоб він встиг погасити борг.

У Львівській міськраді у дієвості методу переконані і вже підготували документи на продаж семи квартир.

"За послуги потрібно платити. Пенсіонери та малозабезпечені платять, а більш заможні - ні. Радикальні методи ефективні", - запевнив депутат міськради Богдан Панькевич (фракція Республіканської християнської партії).

Депутат міськради Андрій Мочарський (фракція Партії регіонів), навпаки, вважає такий метод неправильним.

"Залишити людини без даху над головою - жорстоко. Він міг хворіти, опинитися без коштів. Крім того, в БТІ будуть оцінювати квартири за ціною нижче ринкової, цим можуть скористатися нечисті на руку чиновники. Потрібно знайти альтернативу - дати мешканцеві квартиру меншої площі", - пояснив Мочарський.

ТСН