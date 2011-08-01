ДАІ вийде на дороги з новим "Візиром"

Київ. 1 серпня. УНІАН. ДАІ України з дня на день чекає масового повернення сканерів швидкості TruеCam (Візир), яких водії прозвали "годувальниками інспекторів". Три місяці тому "Візири-2" прибрали з доріг після того, як прокуратура виявила, що він не сертифікований, а значить на основі його свідчень не можна було виписувати штрафи.

"Цей прилад створений за допомогою NASA, він зручний тим, що є функції і фото, і відео, відрізняється зручністю в експлуатації. Порушників, які перевищують швидкість, він вираховує за допомогою лазерного променя, після чого автомобіль зупиняємо і складаємо протокол. Лихачів з його допомогою можна виявити в два-три рази більше, ніж з будь-яким іншим", - розповіли інспектори ДАІ, пише Сегодня.

В Управлінні ДАІ МВС України інформацію про повернення приладів на дороги підтвердили.

"Відучора (з суботи, 30 липня) у нас з'явилося право використати ці прилади для контролю швидкості, - розповів замначальника ДАІ України Володимир Резніков. - Ми отримали необхідні висновки державної спеціальної служби технічного захисту інформації. Тобто ті документи, які вимагала генпрокуратура у своєму приписі. Ми вже почали використати ці прилади, наприклад, в Києві. Поступово оснащуватимемо ними регіональні ДАІ. В наявності у нас зараз є 137 таких приладів". Пристрій, до речі, недешевий - 90 тисяч гривень.

Зі свого боку, водії говорять, що головний мінус приладу - він може зафіксувати швидкість одного автомобіля-порушника, а звинуватити в порушенні можуть іншого. У ДАІ це заперечують, переконуючи, що прилади працюють чесно. За їх словами, удосконалений родич візира не допускає помилок та не боїться судів. На машині, яка справді перевищує швидкість, пристрій ставить хрестик. Ця мітка метрологічно підтверджена.

ТСН