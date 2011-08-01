1 серпня - День інкасатора

1 серпня 1939 року була створена служба інкасації при Держбанку СРСР.

Необхідність транспортування та охорони грошових коштів та цінностей виникла одночасно з їх появою в кінці IX століття в Київській Русі. Головними торговцями і казначеями в Києві виступали Князь і бояри. Вони й забезпечували охорону торговельних караванів силами своїх дружин.

З тих самих часів гроші транспортувалися або власниками, або людьми, яких вони спеціально для цього наймали. І завжди, коли грошей було багато, їх супроводжували озброєні люди, готові захищати їх від грабіжників.

З виникненням потреби збору грошової готівки підприємств торгівлі, інших організацій та доставки їх в установи банків, із загальної функції збору та перевезення грошей виділився її різновид - інкасація, а разом з нею виникла і професія інкасаторів.

Інкасація (від італійського incassare, класти в ящик) - збір та доставка готівки, іноземної валюти та інших цінностей в операційну касу, - інформує work.ua