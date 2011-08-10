У Києві орудує маніяк: на місці злочину залишає жовту квітку – ЗМІ

Київ. 10 серпня. УНІАН. У Києві, в мікрорайоні Русанівка з'явився маніяк, жертвами якого стали, за словами місцевих жителів, вже чотири дівчини. Дві з них були вбиті, а інші знаходяться у реанімації.

За словами мешканців мікрорайону, останнім часом відбулося відразу кілька випадків нападів на дівчат на вулиці Ентузіастів. А на місці злочину чоловік залишає гілку жовтих квітів.

Чутки про "русанівського маніяка" поширюються з такою силою, що вже почали говорити про два вбивства. Але в міліції заявили, що був лише один випадок нападу, і дівчина, на щастя, залишилася жива, пише "Сегодня".

"31 липня в будинку по Ентузіастів №7, напали рано вранці на дівчину. Вона в реанімації, жива. 2 серпня вбита дівчина в будинку №11. Третій напад біля будинку №3 - дівчина в реанімації. Нападають рано вранці біля під'їзду або біля ліфта на першому поверсі. Вбивця спочатку б'є трубою і потім добиває дівчат ногами по голові", - розповіли мешканці будинків по вул. Ентузіастів.

Двірники додають, що 5 серпня нібито було знайдено тіло четвертої жертви біля школи №137, яка знаходиться поруч. Свідки описують "маніяка" так:

"Його бачив мій батько, коли спускався з собакою в під'їзді сьомого будинку. Він стояв у чорному капюшоні біля входу в під'їзд. Потім стрімголов побіг у бік готелю "Славутич". Це чоловік високого зросту. З'являється, коли на вулиці вже темно або рано вранці".

В будинку №7 "Сегодня" вдалося розшукати жертву - це 26-річна Анастасія, яка зараз знаходиться в реанімації.

"Я поверталася додому близько 7 ранку. Зайшла в під'їзд, там стояв молодий чоловік і ніби як говорив по мобілці. Я запитала, на який йому поверх, а він відразу мене вдарив", - розповіла Анастасія, у якої струс мозку і рвані рани на обличчі.

"Настя зайшла в квартиру вся в крові, брова була розсічена, плаття трохи зсунуте. Ми спочатку подумали, що її зґвалтували. Але слава богу - ні. Вона весь час повторювала: "Навіщо потрібно було бити ногами?". Ми відразу викликали і швидку, і міліцію. Потім спустилися на перший поверх, там все було в крові. Валялася її сумочка, у ній, окрім цігарок і помади, нічого вже не було. І ще лежала гілочка з двома квітками, схожими на ромашку. Ми не надали цьому значення, але коли почали говорити про інших жертв і що поряд з ними теж були квіти, реально злякалися. Звідки інші могли дізнатися про квіти?", - розповіла племінниця Насті Ірина.

До речі, на стіні під'їзду на першому поверсі до цих пір залишилися сліди крові.

Біля інших будинків теж всі обговорюють те, що трапилися, але от чи дійсно після нападу хтось помер, підтвердити точно не може ніхто.

"У нашому будинку начебто всі живі. Може, жертви не місцеві, тому ми й не знаємо" - сказала мешканка будинку № 11 Ольга Іванівна. У міліції кажуть, що всі ці чутки безпідставні.

"У нас не зафіксовані випадки вбивств. Якщо б на одній вулиці було кілька жертв, хіба ми б про це не сказали? Не розумію, кому вигідно поширювати такі чутки. Єдиний випадок, який стався в цьому мікрорайоні, - у дівчини забрали мобільний", - сказала прес-офіцер Дніпровського РУВС Олена Василяка.

Нагадаємо, минулого року говорили про троєщинського маніяка, який ґвалтував дівчат. Але його так і не спіймали.

ТСН