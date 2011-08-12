У ДТП на Полтавщині травмовано 11 осіб. Фото

Полтава. 12 серпня. УНІАН. Напередодні, близько 12.20, на автошляху Київ-Харків Лубенського району Полтавської області, водій автомобіля «Деу-сенс» рухаючись в напрямку села Мгар, не надав переваги в русі виїхав на головну дорогу та допустив зіткнення з автомобілем «Hyundai tucson».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 11 осіб отримали тілесні ушкодження.

На місці події працювало відділення СДПЧ-17 Лубенського районного відділу.

Внаслідок зіткнення 56-річний водій автомобіля «HYUNDAI TUCSON», мешканець Запоріжжя, отримав незначні тілесні ушкодження. Чотирьох травмованих пасажирів, які знаходилися в салоні позашляховика, серед яких 10-річний хлопчик, доставлено до Лубенської центральної районної лікарні.

В автомобілі «Деу» окрім водія, який дістав відкритий перелом лівої гомілки, травмувалися п’ятеро пасажирів, серед яких 2-річний хлопчик. Постраждалих шпиталізовано до Лубенської центральної районної лікарні.

Наразі працівники ДАІ Полтавщини проводять перевірку обставин дорожньо-транспортної пригоди.