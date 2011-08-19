На Київщині під час медового місяця дружина вбила чоловіка

Київ. 19 серпня. УНІАН. У Київській області, під час сварки між подружжям, яке уклало шлюб кілька тижнів тому, дружина завдала смертельне поранення чоловікові.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, ще два тижні не минуло з моменту укладення офіційного шлюбу між 50-річним жителем Ставищенського району, що на Київщині, та молодшою на дев’ять років обраницею з Євпаторії, як в міліції пролунав телефонний дзвінок про вбивство чоловіка.

Після виїзду на місце слідчо-оперативної групи, працівники міліції встановили, що напередодні між новоспеченими молодятами виникла сварка. Кілька образливих слів, які пролунали на адресу господаря, стали причиною бійки. Чоловік вдарив кохану по обличчю. Вона ж схопила кухонний ніж та влучила образнику прямо в сону артерію. Чоловік за лічені хвилини помер на місці.

За результатами проведених експертиз стало відомо, що обидва до трагедії вжили чималу дозу алкоголю.

За даним фактом міліція Ставищенського району порушила кримінальну справу за ч.1 ст 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Жінка знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, їй загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.