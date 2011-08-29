На Хмельниччині батько переїхав малолітнього сина

Київ. 29 серпня. УНІАН. У Хмельницькій області чоловік скоїв наїзд на 2-річного сина, який від отриманих травм помер під час госпіталізації в лікарню.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 25 серпня в урочищі поблизу с. Водички, що в Хмельницькому районі, чоловік разом з усією сім’єю, дружиною та двома синами, вивозив сміття власним автомобілем «Део Ланос». Дворічний хлопчик розмістився на задньому сидінні. Спеціального дитячого крісла в автомобілі не було.

Коли водій здавав назад, хлопчик відчинив двері і на ходу випав з автомобіля прямо під колеса. Чоловік вчасно не помітив цього і наїхав на дитину. В результаті ДТП хлопчик отримав політравми внутрішніх органів, від яких помер під час госпіталізації, - інформує УЗГ.

Перевірка по даному факту триває. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.





