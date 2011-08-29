На Рівненщині за хабар затримали директора медучилища

Київ. 29 серпня. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області затримали на «гарячому» під час одержання хабара п’ятдесятирічного директора одного з медичних училищ області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, службовець вимагав від матері абітурієнтки 10 тис. грн. за зарахування її доньки до числа студентів медичного училища та за надання їй місця в гуртожитку.

Стосовно директора прокуратурою Рівненської області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.